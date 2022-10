Verona, Doig punta al rientro con la Roma

Lo scozzese potrebbe tornare a disposizione, così come Ilić e Lazovic

Lunedì sera contro la Roma il tecnico gialloblù Salvatore Bocchetti punta al recupero di alcuni giocatori infortunati. Lo scozzese Doig - a quanto riporta oggi "L'Arena" - potrebbe tornare a disposizione, così come Ilić e Lazovic. La conferenza stampa di ieri non ha portato novità. Le risposte potrebbero arrivare dopo la rifinitura odierna. In ogni caso nessuno dei tre, laddove recuperato, dovrebbe entrare nell'undici titolare che dovrebbe essere lo stesso visto la scorsa settimana contro il Sassuolo.