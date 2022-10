Helsinki-Roma, Caressa ammette l’errore: “Sul secondo gol non ho capito nulla”

Fabio Caressa, telecronista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay per parlare, oltre agli altri temi, anche di Helsinki-Roma, commentata in diretta proprio dal giornalista romano: "Sono due giorni che mi chiedo perché non ho capito un ca... Sul monitor non abbiamo visto il primo replay, mentre nel secondo sembrava che Abraham la prendesse”. Questo il primo messaggio di Caressa che cerca di giustificare l'errore fatto durante la telecronaca dell'ultimo match europeo dei giallorossi: "Ho sbagliato un gol, può capitare. Ci siamo concentrati sul fuorigioco. Mi sono chiesto perché non l’avessero controllato al Var e invece l’avevano controllato e hanno visto che l’aveva toccata il difensore, altrimenti se l’avesse toccata Abraham sarebbe stato offside“.