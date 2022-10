Roma, infortunio Spinazzola: lesione al retto femorale. Tornerà nel 2023

Continua l'emergenza in casa Roma. Questa mattina, nell'ultimo allenamento prima della sfida contro il Verona, Leonardo Spinazzola ha riportato una lesione al retto femorale sinistro. L'esterno di Foligno era rimasto a riposo anche nella gara europea contro l'Helsinki e sarà costretto a saltare anche la trasferta contro la formazione di Bocchetti. Saranno necessari almeno 15 giorni di stop, dunque, salterà tutte le gare di Serie A (Verona, Lazio, Sassuolo e Torino) e Coppa (Ludogorets) fino alla sosta per il Mondiale. Rientrerà direttamente a gennaio quando riprenderà il campionato, Mourinho potrà averlo a disposizione nella tournée in Giappone e nel ritiro il Portogallo. Si tratta dell'ottavo infortunio muscolare in casa Roma e sedicesimo generale.