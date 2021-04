Spinazzola, niente lesioni: rientro in campo con la Roma tra 10 giorni

Nessuna lesione per Leonardo Spinazzola, ma non farà parte ovviamente della sfida di ritorno con gli olandesi. L’esterno sarà valutato giorno per giorno per poter rientrare il prima possibile, indicativamente tra 10 giorni. Il terzino, negli esami a cui si è sottoposto negli ultimi giorni, ha riportato un affaticamento muscolare: nel primo tempo della partita contro l’Ajax infatti è uscito per un problema alla coscia. In un momento cruciale della stagione, dove Fonseca ha bisogno di tutti gli uomini a disposizione, una lunga assenza del numero 37 sarebbe stata una tegola pesante, che si sarebbe andata sommare agli altri infortunati che la Roma ha fermi ai box. Giovedì al suo posto scenderà in campo Calafiori, che aveva già sostituito Spinazzola dopo l’infortunio nella partita di andata. Con Bruno Peres squalificato, Karsdorp (rientrato dalla squalifica) occuperà la corsia di destra.