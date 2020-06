Spinazzola: “Nel secondo tempo abbiamo fatto fatica, ma non è stato un calo fisico”

La Roma torna a casa da Milano con una brutta sconfitta. Il Milan vince 2-0 e mette in seria discussione la possibilità di raggiungere la Champions. Ecco il commento di Leonardo Spinazzola a fine match.

SPINAZZOLA A ROMA TV

“Penso che il primo tempo sia stato molto buono, abbiamo avuto anche qualche occasione. Nella ripresa ci siamo abbassati troppo, loro hanno pressato più alto e abbiamo sbagliato due-tre palle e ci hanno fatto male. Non c’è stato un calo fisico, abbiamo cambiato tanto dalla gara con la Sampdoria: penso solo che loro hanno trovato molti più spazi. Abbiamo giocato tanto con la palla in avanti, poi nel secondo tempo non abbiamo trovato gli stessi passaggi: lanciavamo il pallone e arrivavamo secondi rispetto a loro. Il mister non ci ha detto di cambiare atteggiamento: il Milan è stato bravo a farci abbassare, davanti sono molto bravi: noi volevamo giocare come nel primo tempo ma abbiamo fatto più fatica”.