Spinazzola: “Napoli episodio isolato. Calafiori farà tanta strada” – FOTO

La Roma torna a vincere dopo lo stop di Napoli e lo fa in maniera convincente. Finisce 3-1 contro lo Young Boys, che vuol dire primo posto nel girone. Nel post gara ha parlato anche Leonardo Spinazzola. Ecco le sue parole.

SPINAZZOLA A SKY

Va un po’ tutto meglio da qualche settimana, Napoli esclusa?

Quello di Napoli è un episodio isolato, oggi abbiamo fatto un primo tempo di grande tecnica e qualità. Potevamo fare 2 o 3 gol, poi siamo andati sotto e abbiamo reagito alla grande: è una conferma che questa squadra è un grande gruppo, ormai chi gioca lo fa sempre bene. Il modulo è ben definito, in allenamento ci alterniamo e conosciamo tutti bene i tempi e le giocate. Ci troviamo molto bene con tutti adesso.

Qual è la cosa che ti è piaciuta di più stasera?

Sono tanto contento per Calafiori. Ha provato nel primo tempo e per poco non segnava, ci ha riprovato e ha fatto un super gol: sono davvero felice per lui e anche per Borja Mayoral, che è entrato molto meglio in squadra, tiene la palla ed è molto pulito tecnicamente. Sta dando una grande mano anche lui.