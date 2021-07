Spinazzola incita l’Italia, Bensebaini prima scelta. Pau Lopez-Marsiglia: ci siamo

Il terzino della Nazionale: "Accarezzo un'immagine là in fondo: vorrei che le mani di Bryan Cristante stanotte sollevassero qualcosa di più prezioso della mia testa". Per sostituirlo con terzino, il Monchengladbach chiede 30 milioni

Claudia Belli

Leonardo Spinazzola sarà insieme ai suoi compagni per supportarli nella finale contro l'Inghilterra di stasera. Il terzino della Nazionale e della Roma è partito per Londra insieme alla squadra. Ecco la lettera scritta per l'occasione: "Tornassi indietro, riproverei quell'allungo. Lo farei altre cento volte ancora per andare a prendere un metro in più all'avversario e spostare la partita dalla nostra parte. Niente di straordinario, sono le regole degli Azzurri: in fondo a quest'avventura ci arrivi solo se sei disposto a dare l'anima per i tuoi compagni. L'infortunio mi ha strappato al campo ma non poteva portarmi via dal gruppo: anche mio figlio Mattia, tre anni appena, ha capito che papà, sul divano di casa, stasera proprio non ci poteva stare". Stasera a disposizione del ct Mancini ci sarà Cristante. Spinazzola ha voluto dedicare un pensiero anche al suo compagno di squadra, che gli è stato vicino al momento dell'infortunio: "Accarezzo un'immagine là in fondo: vorrei che le mani di Bryan Cristante, il primo compagno a consolarmi dopo l'infortunio, stanotte sollevassero qualcosa di più prezioso della mia testa: Ci siamo, Forza Azzurri".

Marsiglia-Pau Lopez, c'è l'accordo. Pedro, cercasi acquirenti in Italia

Accordo raggiunto tra il Marsiglia e Pau Lopez: il portiere spagnolo partirà in prestito per la prossima stagione, con opzione per il riscatto. Dopo aver trovato qualche giorno fa quello con la Roma, mancava solamente l'accordo col calciatore. L'ex Real Betis partirà per la Francia il 17 luglio. Ecco il comunicato del club francese: "Il Marsiglia e Pau Lopez hanno raggiunto un accordo definitivo, con il consenso della Roma, per il prestito di una stagione del portiere spagnolo, dal 17 luglio 2021, con opzione di trasferimento definitivo dalla stagione 2022/2023". In uscita c'è anche un altro calciatore, Pedro. Per lui però la cessione potrebbe essere più complicata: un anno fa la Roma ha ingaggiato lo spagnolo grazie agli sgravi fiscali del decreto crescita. Se però dovesse essere ceduto all'estero prima di aver trascorso due anni in Italia, spiega Il Tempo, non potrebbe godere dei benefici del decreto crescita. Si cerca, quindi, una squadra in Serie A.

Bensebaini prima scelta per la fascia

In entrata la priorità è un terzino sinistro, dopo l'infortunio di Spinazzola che non lo farà tornare in campo prima di gennaio. Uno dei nomi sulla lista di Tiago Pinto è Ramy Bensebaini del Borussia Moenchengladbach,che però chiede circa 30 milioni di euro. Secondo Sky Sport, la Roma ha fissato a mercoledì il termine entro cui prendere una decisione riguardo all'eventuale affondo per il terzino sinistro. Xhaka, invece, resta la primissima scelta per il centrocampo ma ad ora le cifre chieste dall'Arsenal sono ancora considerate eccessive. La Roma vorrebbe temporeggiare, magari fino a quando i Gunners troveranno il sostituto e potrebbero concedere uno sconto. Un altro obiettivo di Tiago Pinto è Luis Diaz. Secondo 'Antena 2', oltre ai giallorossi c'è Tottenham e Inter. Il Porto però lo ha blindato con una clausola di 80 milioni di euro, vista la giovane età, il contratto fino al 2024 e la Copa America disputata, di cui è stato anche capocannoniere insieme a Messi.