La Roma punta Bensebaini, ma il Gladbach vuole 30 milioni: mercoledì la decisione

L'algerino è probabilmente il nome preferito dai giallorossi, ma la richiesta dei tedeschi è alta. Intanto per Xhaka resta lo stand-by

La Roma è chiamata a delle scelte importanti sul mercato. Prima fra tutte: il terzino sinistro. Il nome che piace molto in questi giorni a Trigoria è quello di Ramy Bensebaini del Borussia Moenchengladbach, che però chiede qualcosa come 30 milioni di euro. Una cifra molto alta, anche se il giocatore algerino sarebbe l'obiettivo principale dei giallorossi. Secondo 'Sky Sport', in tal senso la Roma ha fissato a mercoledì il termine entro cui prendere una decisione riguardo all'eventuale affondo per il terzino sinistro, ruolo diventato fondamentale dopo l'infortunio di Spinazzola. Xhaka, invece, resta la primissima scelta per il centrocampo ma ad ora le cifre chieste dall'Arsenal sono ancora considerate eccessive. La Roma vorrebbe temporeggiare, magari fino a quando i Gunners troveranno il sostituto e potrebbero concedere uno sconto.