Calciomercato, anche la Roma su Luis Diaz: ha una clausola da 80 milioni

Il colombiano è stato capocannoniere della Copa America vinta stanotte dall'Argentina di Messi: su di lui anche Inter e Tottenham

C'è anche la Roma su Luis Diaz. Il colombiano è stato uno dei grandi protagonisti della Copa America conclusa stanotte con la vittoria dell'Argentina nello scontro epico col Brasile. Una finale storica che ha segnato la fine anche del tabù nazionale per Leo Messi, nominato miglior giocatore del torneo. Ma nella competizione è brillata anche la stella di Luis Diaz, esterno del Porto e della Colombia finita terza dopo il successo nella finalina col Peru. In cui il classe '97 ha segnato addirittura due gol, risultando decisivo per il 3-2 finale e guadagnandosi il premio di Man Of The Match.