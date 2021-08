Spinazzola: “Bravo Nicolò”. Cristante: “Forza Roma”. Zaniolo: “I’m back” – FOTO

L'infortunio non impedisce al terzino di seguire i propri compagni. Festeggia e gioisce con loro sui social

Dopo la netta vittoria per 3-0 della Roma sul Trabzonspor, Spinazzola affida ai social la propria esultanza. Su Instagram pubblica una storia in cui festeggia il gol di Zaniolo complimentandosi col ragazzo. Nella didascalia un messaggio semplice ma efficace: "Bravo Nicolò. Forza Roma", il tutto decorato con due cuori giallorossi. Uno Spinazzola partecipe e vicino ai propri compagni nonostante non potrà lottare con loro per almeno altri 4 mesi.