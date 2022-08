Spinazzola: “Da ora si inizia a far sul serio”. Pellegrini: “Domenica è vicina”

Adesso tutto è pronto per l'inizio di questa stagione. Dopo la roboante vittoria di ieri sera contro lo contro Shakhtar Donetsk gruppo squadra e Mourinho sono carichi per affrontare la Salernitana, prima di campionato, in programma domenica sera alle 20:45. Leonardo Spinazzola, che ieri è partito titolare nell'amichevole dell'Olimpico, ha voglia di riprendersi il suo posto: il terzino ha mostrato tutta la propria carica su Instagram, postando alcune foto della serata con scritto: "Da ora si inizia a far sul serio".