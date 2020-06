Spinazzola: “Ci manca cambiarci nello spogliatoio ma rispettiamo i protocolli di sicurezza”

Leonardo Spinazzola diventa per un giorno il protagonista nel profilo social ufficiale della Roma. Il terzino ha raccontato la giornata a Trigoria tramite alcuni video apparsi nelle Stories Instagram dell’account del club romanista. Ecco le sue parole: “Ciao ragazzi. Oggi il gestore dell’account Instagram della Roma sarò io. Inizia la giornata. Pronto per una nuova giornata di lavoro in vista di Roma-Samp, manca ormai una settimana. In questo periodo per motivi di sicurezza ci cambiamo nelle nostre stanze personali. Ci manca molto lo spogliatoio, ma rispettiamo i protocolli di sicurezza“.