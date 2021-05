Spezia, allenamento differenziato per sei giocatori. Domani la rifinitura

Lavorano a parte Piccoli, Dell'Orco, Mattiello, Acampora, Galabinov e Chabot

In casa Spezia proseguono gli allenamenti in vista della partita contro la Roma in programma domenica alle ore 20.45. I ragazzi di mister Vincenzo Italiano hanno svolto oggi la penultima seduta della settimana, composta da un riscaldamento tecnico e un'intensa partita su campo ridotto, disputati come sempre a ritmi altissimi. Lavoro differenziato per Piccoli, Dell'Orco, Mattiello, Acampora, Galabinov e Chabot. Domani pomeriggio è in programma la rifinitura.