“Speravo de mori’ prima”, ecco il primo scatto ufficiale della serie tv su Totti – FOTO

Lo Stadio Olimpico deserto fa da sfondo ad un Francesco Totti (interpretato da Pietro Castellitto, figlio di Sergio) pensieroso. E’ questa la prima immagine di “Speravo de mori’ prima”, serie tv che ripercorre la storia calcistica dell’iconico capitano della Roma. Gli episodi, diretti da Luca Ribuoli e prodotti da Mario Gianani per Wildside, saranno distribuiti su Sky. La serie è tratta dall’opera “Un Capitano” di Francesco Totti e Paolo Condò, ed era già stata sponsorizzata in passato con un divertente sketch tra il numero dieci e Castellitto junior. L’uscita è prevista per il 2021. Per i più frettolosi, però, sarà possibile guardare durante la Festa del Cinema di Roma, più precisamente dal 19 al 21 ottobre, il docufilm “Mi chiamo Francesco Totti”, regia di Alex Infascelli.