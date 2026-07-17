Zeki Celik da ieri è un nuovo giocatore della Juventus, beffata la Roma che aveva un accordo verbale per il rinnovo del contratto. Luciano Spalletti in conferenza stampa ha parlato del turco, queste le sue parole: "Celik è un giocatore di carattere, affidabile. Con un carattere da guerriero. Penso sia stata una buona idea della Juventus andare a portarlo a casa. Non avrà sicuramente problemi di inserimento, è un calciatore esperto, un buonissimo ragazzo che nel calcio conoscono tutti. Si inserirà facilmente". L'ex tecnico giallorosso ha detto la sua anche su Massara: "Ci ho lavorato e conosco il suo livello top nel fare il direttore".