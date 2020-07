Spal retrocessa: mercoledì la sfida con la Roma

La Spal è la prima squadra retrocessa in Serie B del campionato 2019-20. Il ko nello scontro diretto con il Brescia è risultato fatale agli uomini di Di Biagio, sconfitti dalla doppietta di Zmrhal, in rete al 69′ e al 93′. Gli estensi, con 19 punti conquistati a quattro giornate dal termine della stagione, non possono più raggiungere il Genoa, a quota 33 dopo la vittoria sul Lecce. La Spal sarà la prossima avversaria della Roma, attesa al Paolo Mazza mercoledì (fischio d’inizio alle ore 21.45).