Spagna, Luis Enrique esclude Pau Lopez dalle convocazioni

Continua il periodo nero per Pau Lopez. Il portiere giallorosso infatti è stato escluso dalle convocazioni del ct della Spagna Luis Enrique per le partite di Nations League contro Germania e Ucraina. Oltre ai soliti De Gea e Kepa, l’ex allenatore della Roma ha preferito chiamare Unai Simon, estremo difensore classe 1997 dell’Athletic Bilbao. Si conferma quindi un momento non positivo per Pau Lopez, soprattutto considerando le ultime prestazioni in maglia romanista sia in campionato sia in Europa League. Emblematica infatti la rete incassata dal connazionale Reguillon nella sfida con il Siviglia, chiaro segnale dello stato di forma non ottimale del portiere.