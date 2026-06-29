Matias Soulé sembra ormai destinato a rifiutare l'Arabia. L'Al Ahli in questi giorni ha provato a convincere il giocatore senza però mai presentare un'offerta ufficiale alla Roma. L'argentino non ha voglia di finire in un campionato di seconda fascia a soli 23 anni mentre avrebbe accettato più volentieri la Germania ma né Borussia Dortmund né Stoccarda hanno messo sul piatto i 40 milioni di euro richiesti dai giallorossi. Anche il Lipsia ha chiesto informazioni senza però affondare il colpo. A poco più di 24 ore dalla dead line del 30 giugno, quindi, l'argentino va verso la permanenza ma il suo futuro sembra lontano dalla Capitale. Il club spinge per la cessione che potrebbe arrivare anche nei prossimi mesi. Dybala è un passo dalla cessione mentre il primo obiettivo per il mercato in entrata è Greenwood che gioca nella stessa mattonella di Matias. Lo spazio per lui diminuirà e Gasperini ha già fatto sapere a D'Amico che il numero 18 non è tra i giocatori intoccabili. A Trigoria attendono offerte che dopo il 30 giugno potrebbero arrivare. La Roma si accontenterebbe anche di 35 milioni più bonus per generare una plusvalenza ed incassare soldi utili da poter investire. L'addio di Soulé rimane probabile, ma difficilmente in Arabia Saudita.