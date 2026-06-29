A Rimini questa sera si apre di fatto il mercato estivo della Serie A con la cena di gala che ha portato al Grand Hotel quasi tutti i direttori sportivi del calcio italiano. Un'occasione per incontrarsi e anche per fare il punto della situazione su alcune vicende. A 'Sky Sport' è intervenuto il nuovo ad della Juventus Giovanni Carnevali, che ha toccato diversi argomenti da Kolo Muani a Vlahovic e Muharemovic, ma anche Lucumì. Il difensore del Bologna è stato accostato con insistenza sia ai bianconeri che alla Roma, soprattutto in caso di cessione di Ndicka. Anche se Carnevali manda un messaggio preciso ai rossoblù: "Ha una clausola di 28 milioni, può interessare ma non a queste condizioni". Su Kolo Muani invece apre la porta così: "Sicuramente sia il portiere che l'attaccante sono pedine fondamentali. Dobbiamo lavorare con calma. Oggi ci sono delle condizioni economiche elevate e non possiamo sbagliare nulla. Kolo Muani è una possibilità, sapete delle difficoltà in passato e si stanno ricucendo i rapporti col PSG. Si devono trovare condizioni accettabili e una cosa certa è che abbiamo le idee chiare".