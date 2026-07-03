Per Dybala rinnovo e nuovo ruolo: la Joya è pronta per il doppio sì

Ancora qualche giorno di vacanza e poi Soulé e Dybala torneranno a Roma. Il primo - rimane in uscita - ma è certo di essere presente al raduno del 13 luglio, il secondo deve ancora mettere nero su bianco il rinnovo di contratto. Nel frattempo i due ieri hanno passato la serata insieme in Argentina. Una cena a base di carne - classico del Sudamerica - in compagnia di altri due amici tra cui il tennista Federico Coria. Entrambi hanno trascorso qualche giorno di relax a Buenos Aires, tra dieci giorni ripartirà la stagione. Gasp li aspetta tutti e due a Trigoria.