Soulé: “Dopo Napoli ho capito che non potevo giocare così, ora sto meglio”

Le parole dell'attaccante argentino: "Proverò ad aiutare Malen, a dargli palloni, poi faremo reparto anche con Pellegrini. Dobbiamo essere molto concentrati perché questa sera è importantissima"

A San Siro è Inter-Roma per la 31esima giornata di Serie A. Sfida speciale per Mati Soulé che torna titolare nell'11 scelto da Gasperini, l'argentino non scendeva in campo dalla gara con il Napoli del 15 febbraio. L'ex Juve, nel pre partita, ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole.

Ha lasciato la Roma in zona Champions, la ritrova fuori dalle prime quattro: come mai è accaduto? "Mi è dispiaciuto non esserci in quelle partite lì, i miei compagni hanno dato tutto. Abbiamo tanti infortuni e tante situazioni che ci tolgono qualcosa, ma i ragazzi hanno dato tutto. Speriamo questa sera di poter dare ancora tutto. E' una partita molto importante per noi, per la classifica. Siamo in tante squadre lì a lottare per la Champions, è importantissimo fare una grande partita. Sappiamo che loro sono molto forti e che si giocano lo Scudetto, sarà una bellissima partita".

Si sente al 100% o è ancora in fase di caricamento? "Di giorno in giorno mi sento meglio, sono stato 2-3 partite a giocare con l'anti-infiammatorio poi contro il Napoli mi sono detto che non potevo giocare così. Oggi mi sento molto meglio. E' una lesione che non va via del tutto, ma mi sento molto bene e spero di dare una mano ai miei compagni e a tutti i tifosi".

Come si può dare una mano a Malen?"All'andata abbiamo fatto una grande partita, prendendo un gol così così all'inizio. Nel secondo tempo potevamo pareggiarla. Proverò ad aiutare Malen, a dargli palloni, poi faremo reparto anche con Pellegrini. Dobbiamo essere molto concentrati perché questa sera è importantissima".