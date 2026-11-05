In dubbio la presenza di Cristante per le sfide con Belgio e Francia

Redazione
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Gasperini, per la Roma suona l'allarme rimonte: i motivi e le possibili soluzioni

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La brutta prestazione di Manchester non cancella un inizio di stagione giocato ad alto livello. Pisilli si è conquistato la fiducia di Gasperini e anche quella di Roberto Mancini che ha deciso di convocarlo in Nazionale per gli impegni di Nations League contro Francia e Belgio, scrive Il Messaggero. Oltre a lui gli altri due romanisti che potrebbero essere presenti sono Gianluca Mancini e Daniele Ghilardi. In dubbio la presenza di Cristante. Oggi la lista dei convocati per la doppia sfida che vale la qualificazione ai quarti di finale di Nations League

Pisilli Roma Cagliari

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