In dubbio la presenza di Cristante per le sfide con Belgio e Francia
Gasperini, per la Roma suona l'allarme rimonte: i motivi e le possibili soluzioni
La brutta prestazione di Manchester non cancella un inizio di stagione giocato ad alto livello. Pisilli si è conquistato la fiducia di Gasperini e anche quella di Roberto Mancini che ha deciso di convocarlo in Nazionale per gli impegni di Nations League contro Francia e Belgio, scrive Il Messaggero. Oltre a lui gli altri due romanisti che potrebbero essere presenti sono Gianluca Mancini e Daniele Ghilardi. In dubbio la presenza di Cristante. Oggi la lista dei convocati per la doppia sfida che vale la qualificazione ai quarti di finale di Nations League
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News AS Roma
Manchester-Roma, l'Uefa: "Giusto far ripetere il rigore di Fernandes". Nessun commento sul "fallo" di Mancini
La Gazzetta dello Sport
Un regalo per Gasp, la Roma è corta serve un esterno. Assalto a Gittens
News AS Roma
Roma, benedetta sosta: Gasperini ritrova il gruppo al completo. E il calendario diventa un alleato
News AS Roma
Soulé: "Dobbiamo imparare dalle sconfitte. Continueremo a lavorare con lo stesso impegno"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti