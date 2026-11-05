La brutta prestazione di Manchester non cancella un inizio di stagione giocato ad alto livello. Pisilli si è conquistato la fiducia di Gasperini e anche quella di Roberto Mancini che ha deciso di convocarlo in Nazionale per gli impegni di Nations League contro Francia e Belgio, scrive Il Messaggero. Oltre a lui gli altri due romanisti che potrebbero essere presenti sono Gianluca Mancini e Daniele Ghilardi. In dubbio la presenza di Cristante. Oggi la lista dei convocati per la doppia sfida che vale la qualificazione ai quarti di finale di Nations League