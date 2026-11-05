L'Europa che conta ha evidenziato il limite. Ma la questione della Roma dai due volti, Dottor Jekill e Mr. Hyde, quella che splende nel primo tempo e si sgonfia nella ripresa sotto i colpi del Real e del leone ferito United, non è un mistero metafisico. Ma, anzi, un fatto spiegabilissimo che non sorprende. Perché il confine tra un'opera d'arte incompiuta e un capolavoro definitivo risiede spesso nei "dettagli", calano le energie spese dai giallorossi per esprimere al meglio il calcio di Gian Piero Gasperini, può farsi evidente nei secondi tempi il gap con le big d'Europa. Già alla chiusura della sessione estiva il tema della mancanza di due elementi in più era emersa con chiarezza. Due pedine, scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport, un esterno alto a sinistra e (ora) un altro centrocampista. In quest'ottica, la finestra di mercato di gennaio può rappresentare uno snodo cruciale per l'intera stagione. Il ds Tony D'Amico proverà a rinforzare l'organico di Gasp almeno con un esterno alto d'attacco. Da Jamie Gittens del Chelsea (profilo che piace e che era stato già inseguito nella sessione estiva) a Endrick passando per Jamie Leweling. E con questa forza fresca da ingaggiare, cui aggiungere magari un centrocampista rapido e tecnico, Gasp potrà disporre della spinta necessaria per trasformare i magnifici primi tempi della Roma in vittorie solide.