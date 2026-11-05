La Roma, sabato sera all'Olimpico, se la vedrà contro il Sassuolo dell'ex Alberto Aquilani, altra squadra in crisi dopo Udinese e Manchester United. E Gasperini spera di pescare almeno un recupero nella lunga lista di infortuni che ha colpito nell'ultimo mese la squadra giallorossa. Oggi Dybala - scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport - svolgerà un provino decisivo per capire se il fastidio al polpaccio è definitivamente passato e quindi se la Joya potrà essere almeno tra i convocati. Chi sembra essersi messo alle spalle il problema muscolare alla coscia è invece Koné, per il quale però sarà adottata la massima precauzione visti i prossimi impegni del centrocampista con la Francia. Ottimismo per Gollini, fermato da uno stiramento alla schiena contro lo United ma che già ieri avvertiva meno dolore. Oggi Rensch si sottoporrà agli esami strumentali, dopo aver accusato un risentimento muscolare all'adduttore destro. Si teme una lesione.