Sorteggio Europa League, Roma nel Gruppo A. Young Boys e Cluj gli avversari – LIVE

Non c’è solo il mercato o l’Udinese nei pensieri della Roma ma anche l’Europa League. Alle 13 a Nyon i giallorossi scoprono le tre avversarie del girone di coppa. Dzeko e compagni sono inseriti in prima fascia e quindi non c’è rischio di scontro con una big. Il pericolo in seconda fascia è il Leicester, in terza Granada e Hoffenheim mentre in quarta il Lille.

Ecco la composizione del gruppo della Roma:

GRUPPO A

ROMA

Young Boys

Cluj

Notizia in aggiornamento

EUROPA LEAGUE, LA COMPOSIZIONE DEGLI ALTRI GIRONI

Le 48 squadre vengono divise in dodici gironi da quattro squadre. Diciotto club sono stati ammessi direttamente (come la Roma), altri 21 sono i vincitori degli spareggi, 6 quelli eliminati agli spareggi di Champions League e altri 3 eliminati al terzo turno di qualificazione di Champions (percorso Piazzate).

Nessuna squadra può affrontarne una della stessa federazione. La fase a gironi inizierà il 22 ottobre, con la prima giornata; le partite dei gironi si chiuderanno a dicembre, dal 18 febbraio partirà invece la fase a eliminazione diretta, con i sedicesimi (a cui si aggiungeranno le “retrocesse” dai gironi di Champions League). Finale il 26 maggio 2021 allo Stadio Energa di Danzica.

Gruppo B

Arsenal

Rapid Vienna

Gruppo C

Bayer Leverkusen

Slavia Praga

Gruppo D

Benfica

Standard Liegi

Gruppo E

PSV Eindhoven

PAOK Salonicco

Gruppo F

Napoli

Real Sociedad

Gruppo G

Sporting Braga

Leicester

Gruppo H

Celtic

Sparta Praga

Gruppo I

Villarreal

Qarabag

Gruppo J

Tottenham

Ludogorets Razgrad

Gruppo K

CSKA Mosca

Dinamo Zagabria

Gruppo L

Gent

Stella Rossa Belgrado