Sorriso Florenzi, scatto di fine anno con Zaniolo e Antonucci: “Happy New Roma!” – FOTO

Sorrisi giallorossi nell’ultima seduta dell’anno. La Roma ha svolto stamattina alle 11 l’allenamento conclusivo del 2019, anche se non ci sarà tanto tempo per festeggiare l’ingresso nel nuovo anno visto che per domani è già prevista la ripresa dei lavori, con la seduta a porte aperte al Tre Fontane. Sembra aver ritrovato serenità anche Alessandro Florenzi, che nelle ultime partite del 2019 è tornato in campo da titolare, scacciando qualche fantasma. “Happy New Roma”, ha scritto il capitano della Roma su Instagram pubblicando uno scatto con Zaniolo e Antonucci. “Buon 222448”, ha aggiunto Florenzi giocando sulla combinazione dei tre numeri di maglia. Stessa istantanea social anche per Nicolò (“Che foto!”) e lo stesso Antonucci (“Buon anno a tutti con questo sorriso”).