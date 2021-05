Sophie Codegoni strega Zaniolo: pioggia di like e un incontro in hotel a Roma

L'ex tronista di Uomini e Donne sarebbe l'ultimo flirt del talento della Roma

Nuovo amore in vista per Nicolò Zaniolo. Messa alle spalle l'avventura con Chiara Nasti, il talento della Roma avrebbe cominciato un flirt con Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne e aspirante influencer. Il condizionale è d'obbligo perché nessuno dei due ha ufficializzato la love story, ma alcuni indizi lascerebbero poco spazio alle smentite. Oltre allo scambio continuo di like sotto ai post su Instagram, i due avrebbero alloggiato nello stesso hotel a Roma. Zaniolo si trovava lì per uno shooting fotografico, mentre lei ha pubblicato quel giorno una Instagram Stories proprio dal medesimo hotel della capitale.