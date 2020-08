Solskjaer: “Smalling un gran difensore, a Roma ha mostrato il suo valore”

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato del ritorno di Chris Smalling durante la conferenza stampa in avvicinamento al match di Europa League contro il LASK Linz. Queste le sue parole: “Smalling ha dimostrato, oltre alla sua carriera allo United, quanto è prezioso e importante per noi. In questa stagione è andato a Roma per giocare con continuità, mostrando e provando a tutti quanto sia forte come difensore centrale. Ho voluto dare una chance a Maguire, Lindelof e Tuanzebe, così Smalling ha deciso che sarebbe stato meglio per lui andare a Roma e giocare per un anno. Ora sta tornato e ha dimostrato con questa stagione che lui sarà a nostra disposizione. Ho parlato con lui a lungo e sono rimasto soddisfatto dalla sua stagione“.