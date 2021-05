Solskjaer: “Non sarà una partita facile. Mourinho un vincente, farà bene”

"Siamo in buona posizione dopo l’andata ma vogliamo vincere assolutamente. C’è tanta energia nella squadra, visto che domenica non abbiamo giocato"

Roma e Manchester si sfidano all'Olimpico per il ritorno della semifinale di Europa League. Il tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer ha parlato nel pre-partita per raccontare le sue sensazioni.

SOLSKJAER A SKY

Sarà una partita facile dopo l’andata? Assolutamente no, conosciamo la storia del calcio e quella della Roma. Siamo in buona posizione dopo l’andata ma vogliamo vincere assolutamente. C’è tanta energia nella squadra, visto che domenica non abbiamo giocato.

La tua reazione all’arrivo di Mourinho? E’ una grande notizia, è stato ed è un grande manager. Ha ancora tanto da dare al calcio, è un vincente. Spero faccia bene qui a Roma, ovviamente mi auguro che i giallorossi non vincano stasera. Gli faccio un in bocca al lupo, mi dispiace se ne sia andato dalla Premier League ma farà bene in Serie A.

SOLSKJAER AI CANALI DEL MANCHESTER

"E' ben documentato che questa è la quinta volta in quindici mesi in cui siamo arrivati a questo punto, in semifinale. I ragazzi sono pronti, sono motivati e abbiamo un buon punto di partenza: dobbiamo andare in campo e giocare una buona partita".