Solbakken: “Senza infortuni posso giocare ad un livello alto. Haaland è un esempio”

Ola Solbakken, dopo il gol realizzato nel match contro Cipro con la maglia della nazionale norvegese, ha rilasciato un'intervista al quotidiano scandinavo Aftenposten. L'esterno giallorosso ha parlato in particolare della sua amicizia con Erlig Braut Haaland che lo ha consolato al momento del cambio nell'ultima sfida: "Mi ha detto che in fondo stavano per iniziare le mie vacanze e ha aggiunto che dovevo sorridere. Parliamo spesso e i suoi suggerimenti sono preziosi per me”. Queste le prime parole di Solbakken che poi prosegue: "Ho sempre saputo che per emergere bisogna essere fisicamente a posto. Ci sono cose che non puoi controllare e altre invece dove puoi incidere. In termini di cura del corpo sono abbastanza meticoloso. Non si tratta solo di un’ora e mezza sul campo di allenamento, sono diventato un atleta per tutte le 24 ore. Presto attenzione alla mia dieta, al sonno e a tutto ciò che ruota intorno all’allenamento, sono molto scrupoloso”. Poi sulle qualità del compagno Haaland ha aggiunto: "E uno dei migliori giocatori del mondo ed è molto vicino a quel livello 1, quello dei top assoluti, è molto facile giocare con lui. Cerco di adattarmi in modo che possa sfruttare i suoi punti di forza perché sono assolutamente eccezionali. Se c’è spazio per Erling, ad esempio, devi solo usarlo”. Poi la chiosa finale: "So che senza infortuni posso giocare a un livello alto. Devo essere attento e devo stare sempre bene”.