Smalling si è allenato a Trigoria. Ma la sua stagione con la Roma è finita

Dopo la trasferta a Torino per le partite contro i granata e la Juventus, chiuse con due vittorie, per la Roma è tempo di pensare all’Europa League. Ma senza Smalling: i giallorossi si sono ritrovati questa mattina a Trigoria alle 10 dopo aver fatto rientro nella notte nella capitale e con la squadra c’era anche il difensore inglese, che si è anche allenato insieme ai compagni (lo farà fino a domani 3 agosto) che hanno giocato ieri. Da Trigoria arriva la conferma: la stagione di Chris in giallorosso è finita. Si alleneranno fino a mercoledì, giorno della rifinitura, per poi partire direzione Duisburg dove giovedì alle 18.55 è in programma la gara secca di ottavi di finale contro il Siviglia.

ALLENAMENTO

Classico allenamento di scarico per chi ha giocato ieri contro la Juventus, lavoro sul campo per gli altri. A Trigoria c’è Smalling: la sua stagione con la Roma è finita, ma si allenerà fino al 3 agosto, data ufficiale di chiusura del campionato.

PROBABILE FORMAZIONE

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Diawara, Spinazzola; Carles Perez, Mkhitaryan; Dzeko.