Smalling saluta la Roma: “Sono devastato, non dimenticherò mai il vostro amore” – FOTO

Smalling saluta la Roma. Il difensore ha postato un messaggio su Instagram: “Sono devastato per non riuscire a finire quello che abbiamo iniziato in questa stagione. Provare l’amore che la Roma mi ha mostrato in così poco tempo è stato speciale e lo dimenticherò mai. Voglio ringraziare e augurare a tutti i giocatori e allo staff buona fortuna contro il Siviglia. Daje Roma”.

L’inglese farà ritorno al Manchester dopo che Roma e United non hanno trovato l’accordo per l’acquisto a titolo definitivo e per il finale di questa stagione. Il club giallorosso non è arrivata a offrire i 20 milioni che chiedevano i Red Devils e ha dovuto rinunciare a Smalling per la partita con il Siviglia. Il centrale non è stato inserito nella lista Uefa e ieri ha salutato tutti a Trigoria.