Smalling: “Presi gol sciocchi, che delusione. Abbiamo rovinato tutto”

Il difensore inglese, grande ex di serata, ha commentato in maniera amarissima il pesante ko di Old Trafford: "Davvero difficile da accettare..."

Redazione

Ritorno da incubo a Old Trafford per Chris Smalling, protagonista in negativo nel crollo della Roma nella ripresa in casa del Manchester United. Stasera il difensore era il grande, dopo 9 anni nei Red Devils, ma a fine partita c'è solo amarezza per la prestazione e il risultato finale. Ecco le parole del centrale:

SMALLING A BT SPORT

È davvero difficile da accettare. Non siamo riusciti a capitalizzare il match sul nostro primo tempo, pensavo ci fossimo creati delle possibilità andando all'intervallo in vantaggio. C'è solo delusione pura per il secondo tempo, i gol che abbiamo concesso sono sciocchi e hanno rovinato tutto il duro lavoro che avevamo fatto nel primo tempo. In questa stagione abbiamo avuto tanti infortuni, non è una scusa per concedere così tanti gol, ma non è proprio l'ideale per prepararsi. Eravamo ancora in vantaggio all'intervallo nonostante quelle sostituzioni precoci.