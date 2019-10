Smalling meglio di van Dijk: zero dribbling subiti in stagione e 100% di contrasti vinti

La Roma ha trovato il suo muro. Il vuoto lasciato dall’addio di Manolas sembra essersi colmato con l’arrivo di Chris Smalling: l’ex Manchester United è subito diventato il leader della difesa giallorossa, prima al fianco di Mancini e ultimamente accanto a Fazio. A dimostrarlo sono i numeri riportati su Twitter dal profilo di statistiche Statman Dave: il difensore inglese ha vinto il 100% dei contrasti tra Serie A ed Europa League, subendo zero dribbling dagli avversari. Un risultato che Chris ha commentato sui social (“Non male in effetti…”) e che lo mette davanti anche a un mostro sacro come van Dijk, re di questo particolare dato negli ultimi anni ma che è stato dribblato tre volte da inizio stagione. Contro l’Udinese sarà ancora lui a guidare il reparto. Per Fonseca ormai è un irrinunciabile.