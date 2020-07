Smalling entusiasta della nuova maglia: ecco il suo voto sui social – FOTO

Debutto con il botto per la nuova maglia casalinga della Roma per la stagione 2020-21. Vittoria contro la Fiorentina e, soprattutto, consensi importanti ricevuti dai tanti tifosi che hanno commentato sui social. Ma non solo. Anche Chris Smalling ha voluto dire la sua, rispondendo al sondaggio social lanciato dal club. L’inglese ha dato il massimo dei voti alla nuova maglia della Roma, indossata dal difensore per l’ultima volta in stagione allo Stadio Olimpico. Ancora in dubbio il suo riscatto dallo United, visto che i Red Devils mantengono la richiesta economica intorno ai venti milioni di euro.