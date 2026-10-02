Chris Smalling è da poche ore un nuovo giocatore del Porto dopo l'esperienza in Arabia Saudita durata due anni. In un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club portoghese, il difensore ha parlato dei migliori momenti della sua carriera. Il primo gol con il Manchester United, il suo primo trofeo, la prima rete con la maglia dell'Inghilterra, ma anche la vittoria della Conference League con la Roma nel 2022. Un momento indimenticabile per tutti i tifosi giallorossi e anche per l'inglese: "Ho capito quanto fosse importante il calcio a Roma, così come qui, infatti questa è una delle motivazioni che mi ha spinto a diventare un giocatore del Porto".