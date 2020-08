Smalling ha lasciato Roma: è sul volo da Ciampino per Manchester – FOTO

Il tempo di prendere le ultime cose a Trigoria stamattina e Smalling ha preso il volo che lo riporterà a Manchester. L’ha fatto con la mascherina della Roma addosso, sintomo di quanto questo addio anticipato lo abbia segnato. Il difensore è salito sul volo Ryanair che alle 11.25 è partito dall’aeroporto di Ciampino e ha scattato anche qualche foto con i tifosi che l’hanno riconosciuto. “Mi dispiace tanto”, sono state le sue ultime parole ai dipendenti di Trigoria lasciando il centro sportivo.

Stamattina Chris ha postato un messaggio su Instagram: “Sono devastato per non riuscire a finire quello che abbiamo iniziato in questa stagione. Provare l’amore che la Roma mi ha mostrato in così poco tempo è stato speciale e lo dimenticherò mai. Voglio ringraziare e augurare a tutti i giocatori e allo staff buona fortuna contro il Siviglia. Daje Roma”. Tra i commenti quelli di Pellegrini e di Edin Dzeko: “Ci mancherai”.