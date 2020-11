Smalling festeggia: “Grande atteggiamento. Ora continuiamo così anche giovedì” – FOTO

Chris Smalling si gode la sua prima vittoria sul campo, dopo il pareggio di giovedì scorso contro il CSKA Sofia in Europa League. Con la Fiorentina il centrale inglese è sceso in campo con la Roma per la seconda volta di fila da inizio stagione, concludendo il match con un clean sheet al fianco dei colleghi Mancini e Ibanez. L’ex Manchester United ha voluto festeggiare con un post su Instagram la grande prestazione degli uomini di Fonseca: la didascalia è in inglese, nonostante qualche parola di italiano si stia cominciando a sentire sul campo per dare indicazioni ai compagni: “Tre punti importanti! Tutti quanti hanno mostrato grande attitudine e carattere. Adesso testa a giovedì per continuare così”.