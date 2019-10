Smalling: “Giocando come con il Cagliari vinceremo. Siamo fiduciosi”

Dopo la sosta la Roma torna in campo. E lo fa a Marassi contro la nuova Sampdoria del grande ex di giornata Claudio Ranieri. A pochi minuti dal fischio d’inizio ha parlato Smalling. Ecco le sue parole.

SMALLING A SKY

“E’ un nuovo campionato per me, ho tanti anni di esperienza, c’è un bel mix di esperti e giovani. Spero di dare il mio contributo e giocare tanto”.

SMALLING A ROMA TV

Quali sono le sensazioni per oggi?

Sicuramente è una gara che affrontiamo con fiducia. Vogliamo ripartire da Cagliari in termini di occasioni create. Se lo faremo vinceremo, vogliamo i tre punti.

Cosa ti aspetti oggi da Ranieri?

Sarà una squadra ben messe in campo. Le sue squadre sono compatte e lasciano l’iniziativa all’avversario per ripartire velocemente. Dovremo essere attenti quando perderemo la palla.

Come procede il tuo adattamento?

L’intesa migliora di partita in partita. Per me è un nuovo campionato, ma l’intesa sta migliorando anche grazie all’aiuto dei miei compagni.