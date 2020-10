Smalling è già romano: gioca a carte con i suoi agenti in un bar dell’Eur – FOTO

Chris Smalling è finalmente tornato a Roma. Il desiderio del centrale inglese e della sua famiglia (recentemente la moglie aveva pubblicato su Instagram una foto della capitale) si è avverato, e adesso per il difensore è tempo di godersi nuovamente la città. Il numero 6 ha trascorso un pomeriggio di riposo all’Eur, fermandosi addirittura in un bar di viale Europa per una partita a carte con i suoi procuratori. Una scena divertente che colpisce i tifosi della Roma, già innamorati di Smalling per le sue prestazioni in campo e la volontà di tornare a vestire la maglia giallorossa.