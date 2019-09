Smalling: “Dobbiamo giocare sempre così, sono tre punti importantissimi”

La Roma torna a vincere contro il Lecce. Al Via del Mare finisce 1-0 con gol di Dzeko. Al termine del match ha parlato Chris Smalling. Ecco le sue parole

SMALLING A DAZN

“Nel primo tempo abbiamo giocato troppo lenti, poi nella ripesa si sono aperti gli spazi ed eravamo disposti meglio, era così che dovremmo cominciare tutte le partite”.

Importante reazione dopo l’Atalanta.

Abbiamo grandi ambizioni e non possiamo permetterci di lasciare punti come con l’Atalanta. Oggi sono stati tre punti importanti.

Come ti senti in questa difesa?

Più partite gioco e meglio mi sento, in questo modo posso trovare affinità e possiamo diventare più forti durante la stagione. Era importante anche oggi tenere la porta inviolata, anche perché abbiamo giocatori che fanno gol. Dobbiamo giocare così in tutta la stagione.

SMALLING A ROMA TV

Tre punti sofferti ma importanti.

Sì, nel secondo tempo la squadra è cresciuta, ha creato di più e spinto molto, se ripetiamo questa prestazione possiamo vincere molte partite

Poteva essere gestito meglio il vantaggio, qualche errore nell’ultimo passaggio.

Sì, nel secondo tempo abbiamo creato molte occasione, avremmo meritato più gol. Dopo il calcio rigore fallito la squadra avversaria ha preso fiducia e sapevamo di poter soffrire gli ultimi 10 minuti. Abbiamo retto bene e portato a casa la vittoria

Hai giocato la seconda gara consecutiva da titolare, la prima in coppia con Mancini.

Sì, adesso si tratta di trovare il ritmo e affinare l’intesa. Tante più partite manteniamo la porta inviolata, tante più partite riusciamo a vincere.