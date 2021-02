Smalling a Villa Stuart per gli esami strumentali

Chris Smalling si è recato questa mattina a Villa Stuart per svolgere gli esami strumentali dopo l’infortunio al flessore sinistro rimediato nei primi minuti della gara con il Verona. Il difensore inglese spera di poter giocare la prossima partita (la Roma sarà impegnata a Torino contro la Juventus), la visita di oggi darà delle certezze a lui e al mister Paulo Fonseca. L’ex Manchester United, in questa stagione, è già stato costretto a rimanere ai box per un’infiammazione al ginocchio (due volte), un’intossicazione alimentare e un problema alla caviglia.