Siviglia-Roma, via alla vendita libera: già staccati 400 tagliandi

Neanche l’allarme coronavirus ferma la passione dei tifosi giallorossi. Per la gara di andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Siviglia, sono stati già venduti 400 biglietti. La vendita dei tagliandi era cominciata lunedì, con precedenza per gli abbonati. Dalle 12 di oggi è iniziata invece la vendita aperta anche a coloro non in possesso di abbonamento. La Roma, riporta “El Diario de Sevilla”, ha chiesto alla società spagnolo 2.200. Secondo le ultime informazioni, però, i romanisti previsti al Sánchez-Pizjuán dovrebbero essere circa un migliaio.