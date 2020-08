Siviglia-Roma, tra poco la conferenza di Fonseca – LIVE

Poche ore e poi a Duisburg sarà Siviglia-Roma, partita valevole per gli ottavi di finale di Europa League. Il tecnico Fonseca parlerà in conferenza stampa alle 16.30, accompagnato da Mkhitaryan, uno dei calciatori più esperti della rosa nonché già vincitore dell’Europa League con il Manchester United nel 2017. L’armeno è l’unico sicuro di una maglia da titolare sulla trequarti, mentre l’altro posto è in ballo tra Carles Perez, Zaniolo e Lorenzo Pellegrini, aggregato in extremis al gruppo dopo il problema al setto nasale rimediato contro la Fiorentina.