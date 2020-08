Siviglia-Roma, le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Si torna in campo anche in Europa. Giovedì 6 agosto la Roma affronterà il Siviglia per il turno unico degli ottavi di finale che potrebbe spalancare poi ai giallorossi le porte delle final eight. Appuntamento alla MSV Arena di Duisburg alle 18.55, per una sfida contro l’ex Monchi e contro un gruppo, quello di Lopetegui, che ha concluso in maniera positiva le ultime giornate di Liga.

Le probabili formazioni di Siviglia-Roma

Due assenze pesanti per la Roma. In difesa non ci sarà Smalling, a causa dell’accordo mancato tra lo United e i giallorossi. Davanti a Pau Lopez andranno probabilmente Mancini, Ibanez e Kolarov, confermando così la difesa a tre. Bruno Peres e Spinazzola sulle fasce con Cristante che dovrebbe sostituire lo squalificato Veretout al fianco di Diawara. Dzeko e Mkhitaryan inamovibili in avanti, mentre Carles Perez e Zaniolo si giocheranno una maglia da titolare, viste le condizioni di Lorenzo Pellegrini. Per il Siviglia tornerà in porta Vaclick e non ci sarà a causa della positività al Covid il centrocampista Gudelj. Al suo posto Fernando, con Jordàn e Torres ai lati. In avanti dovrebbe partire dalla panchina l’ex Milan Suso, mentre Lopetegui si affiderà alla straordinaria forma di Ocampos per insidiare la difesa romansita.

SIVIGLIA (4-3-3): Vaclik; Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguillòn; Jordàn, Fernando, Torres; Ocampos, De Jong, Munir.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Cristante, Spinazzola; Mkhitaryan, Carles Perez; Dzeko.

Dove vedere Siviglia-Roma

ForzaRoma.info vi terrà aggiornati sul match tramite i canali social (Facebook, Twitter e Instagram), oltre a fornirvi la cronaca live del match sul sito. Interviste, foto, video e notizie verranno fornite in tempo reale. Siviglia-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva alle 18.55 da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport numero 201 e 252 del satellite, ma non sarà possibile vederla in chiaro su TV8. Gli abbonati potranno seguirla in streaming grazie a Sky Go oppure attraverso Now Tv, il servizio di live e streaming on demand di Sky.