Siviglia-Roma, arbitra Kuipers. Con l’olandese la vittoria manca dal 2010

Siviglia-Roma sarà arbitrata da Björn Kuipers. È l’olandese il direttore di gara designato per gli ottavi di finale in gara unica di Europa League, in programma giovedì alle 18.55 a Duisburg. Gli assistenti saranno i connazionali van Roekel e Zeinstra, con van Boekel al Var.

I precedenti non fanno di certo sorridere gli scaramantici: negli ultimi cinque incroci – tutti in Champions – con Kuipers la Roma ha totalizzato due sconfitte (3-0 a Madrid contro il Real nel 2018 e 2-0 con l’Atletico nel 2017) e tre pareggi (1-1 nei preliminari col Porto nel 2016, 1-1 all’Olimpico contro il Barcellona col famoso gol di Florenzi nel 2015 e 1-1 a Manchester col City nel 2014). L’unica vittoria è del 2010: 3-2 al Basilea in Svizzera.

Solo un precedente per il Siviglia: la vittoria 3-1 in Europa League contro lo Shakhtar nel ritorno della semifinale nel 2016.

Ecco la designazione completa

Arbitro: Björn Kuipers (NED)

Assistente 1: Sander van Roekel (NED)

Assistente 2 : Erwin Zeinstra (NED)

Quarto uomo: Serdar Gözübüyük (NED)

VAR: Pol van Boekel (NED)

Assistente VAR: Dennis Higler (NED)