Siviglia, Lopetegui: “Con la Roma match impegnativo”. Reguilon: “I tifosi saranno importanti”

La Roma e il Siviglia si proiettano alla partita di giovedì prossimo. Alle 18.55 al Sanchez Pizjuan comincerà la prima delle due sfide valide per gli ottavi di finale di Europa League. Gli andalusi intanto sono scesi in campo questo pomeriggio al Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid e hanno pareggiato 2-2 (gol di de Jong e Ocampos). Queste le parole di Lopetegui al termine del match: “La sfida contro la Roma? Siamo contenti di giocare davanti al nostro pubblico. Dobbiamo prepararci alla sfida, riposare bene ed essere pronti per una sfida impegnativa”. Della partita con i giallorossi ha parlato anche il terzino ex Real Reguilon: “Usciamo da Madrid con un punto positivo per quanto mostrato, la nostra mente è già alla partita di giovedì contro la Roma. I tifosi? Abbiamo bisogno di loro in casa, nelle notti europee sono ancora più importanti”.