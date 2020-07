Siviglia, allenamento pomeridiano in regime individuale a una settimana dalla Roma

Il Siviglia è tornato ad allenarsi oggi nel pomeriggio dopo il risultato negativo dei test effettuati ieri, in seguito alla positività del serbo Gudelj. La squadra andalusa ha lavorato alla Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios per la prima volta dopo che il centrocampista è stato trovato positivo al Covid-19, anche se – come conferma il sito ufficiale degli spagnoli – in regime completamente individuale. Gudelj resta ovviamente in isolamento presso la propria abitazione. Gli uomini di Lopetegui hanno così ripreso la preparazione per la sfida di Europa League contro la Roma di giovedì prossimo alle 18.55 alla MSV Arena di Duisburg.