Sinner non riesce a liberarsi del dolore. Il tennista altoatesino è fermo da mesi, dopo il trionfo a Wimbledon. A tormentarlo è il ginocchio, che gli ha impedito di disputare tutta la parte finale della stagione e ha contribuito a fargli perdere il primato nel ranking mondiale. Negli ultimi giorni Sinner ha provato a tranquillizzare tutti, indicando gli Australian Open 2027 come obiettivo per il ritorno in campo. Ma il dolore non passa e il ginocchio continua a dargli problemi. Per questo l'ipotesi di un intervento chirurgico sta prendendo quota. A pesare sarà anche il consulto con Lasse Lempainen, luminare finlandese considerato tra i massimi esperti mondiali nella chirurgia traumatologica dello sport, soprattutto per le lesioni muscolo-tendinee degli arti inferiori. Il medico visita e opera alla Casa di Cura La Madonnina di Milano, come riportato da Libero. Il suo nome, però, non è nuovo dalle parti di Trigoria. Lempainen ha già avuto a che fare con diversi calciatori della Roma. Il primo è stato Cristante, nel 2019, poi Spinazzola nel 2021. Più recentemente sono arrivati gli interventi su Lorenzo Pellegrini, nel 2025, e Artem Dovbyk, all'inizio del 2026.