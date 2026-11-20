La costante Cristante. Domani, al rientro dalla seconda sosta stagionale, la Roma sarà di scena a Parma a caccia della decima vittoria stagionale, provando a dare continuità ai tre successi consecutivi in Serie A contro Cagliari, Udinese e Sassuolo, raccolti prima dello stop per le Nazionali. Una pausa insolita per Cristante, escluso dai convocati del ct Mancini e rimasto a Trigoria per lavorare al fianco di Gasperini. Tanto di guadagnato per il tecnico, che ha nel centrocampista friulano uno dei suoi fedelissimi. Fu proprio lui a lanciarlo da giovane all'Atalanta, prima di ritrovarlo anni dopo nella Capitale. In estate è arrivato il rinnovo fino al 2028 e Gasperini ha già dimostrato che, quando può, non rinuncia a schierarlo. A inizio ottobre - scrive Simone Valdarchi su 'Il Corriere della Sera' - il centrocampista è stato fermato da una lesione al collaterale del ginocchio destro, ma, una volta tornato a disposizione, il tecnico lo ha schierato titolare per cinque gare consecutive, le ultime prima della sosta, senza mai sostituirlo prima del triplice fischio. D'altronde, già prima dell'arrivo di Gasp, Cristante aveva conquistato la titolarità con Di Francesco, Fonseca, Mourinho, De Rossi, Juric e Ranieri. Stili di gioco diversi, allenatori differenti, ma lui è rimasto sempre una certezza. Cristante è la costante della Roma.